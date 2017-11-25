«Это официальная позиция партии?» – нардеп-«фронтовик» обратился к облорганизации БПП из-за высказываний главы РГА Жосана

Вадим Пидберезняк Нардеп Вадим Пидберезняк не собирается отвечать критикой на обвинения главы Врадиевской райгосадминистрации Василия Жосана. При этом он интересуется, насколько высказывания Жосана совпадают с позицией руководства николаевской организации БПП.

Об этом идет речь в обращении председателя Николаевской областной организации «Народного фронта» Вадима Пидберезняка.

Как известно, конфликт начался с того, что глава местной РГА Василий Жосан и председатель районного совета Петр Высоцкий пытались передать другому арендатору помещение, в котором располагается редакция газеты «Вестник Врадиевщины» и общественная приемная народного депутата Вадима Пидберезняка.

23 ноября на официальном сайте Николаевской областной организации БПП «Солидарность» был опубликовали заявление Жосана «Политические силы во Врадиевке используют имущество громады для заработка». В этой «статье» Василий Жосан обвиняетпатрию «Народный фронт» и Пидберезняка инезаконной аренде (субаренде) помещения.

«Этот чиновник обвиняет нашу партийную организацию в том, что она якобы еще и зарабатывает деньги, сдавая суборендованное помещение (в котором не ведется никакая другая деятельность кроме партийной и благотворительной) в непонятную аренду непонятно кому, заявляя, что имеет документальные подтверждения получения средств от местного предпринимателя моим помощником Игорем Сало и не гнушается «лирическими» отступлениями вроде того, что я, как народный депутат, «творю чудеса благотворительности за государственный счет», – рассказывает Пидберезняк.

При этом он отмечает, что «знает цену» Жосану как чиновнику и не собирается реагировать на его высказывания.

«Я не собираюсь сейчас каким-то образом реагировать на упреки Василия Жосана, потому что хорошо знаю цену этому «государственный деятелю», но, господа руководители Николаевской областной организации БПП «Солидарность», я официально обращаюсь к вам, чтобы услышать ответ на вопрос: «Является ли это заявление и эти обвинения официальной позицией политической партии БПП «Солидарность» в лице областной партийной организации и ее руководителей?». Надеюсь на обоснованный ответ», – отметил нардеп.