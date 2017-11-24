Шансы продать крейсер «Украина» исчерпаны, – экс-министр обороны Гриценко

Анатолий Гриценко Шансы продать крейсер «Украина», который находится на территории Николаевского судостроительного завода, закончились еще в период, когда Президентом Украины был Виктор Янукович.

Об этом в своем интервью заявил лидер политической партии «Громадянська позиція» бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.



– Когда я был министром, я имел полномочия и проводил переговоры по возможности его продажи (крейсера «Украины», - ПН). Россия ставила тогда рогатки. Они сказали, что поскольку там российские системы вооружения, то они не разрешают его продать, ни Индии, ни Китаю, ни кому угодно. Значит, продавайте его, как демилитаризованный, как какой-то там прогулочный, музейный экспонат или по цене металлолома. Тогда это было недопустимо. Сейчас уже прошло более десяти лет и за каждый этот год, я не знаю, какие суммы сейчас, думаю, где-то миллиона 3-4, а то и 5 нужно просто на содержание этого недостроенного корабля. А шансы продать его, очевидно, закончились еще в период, когда правил Янукович. Тогда я был депутатом, они внесли законопроект и сняли с него название «Украина». Ну, психологически «Украину» продавать не годится, поэтому решили переименовать. Наверное, они тоже искали какой-то вариант, потому что это проблема национального масштаба, - рассказал Гриценко.

Что касается того, как решать вопрос с крейсером сейчас, то по мнению Гриценко необходимо его демилитаризировать и продать под какой-то бизнес-проект.

- Как решать сейчас? Наверное, нужно еще спрашивать жителей города. Но мне кажется, поскольку такие большие затраты уже понесены, и шансы продать, тем более сейчас, когда Россия – агрессор, исчерпаны, то продать хотя бы как-нибудь для того, чтоб это дало плюс. Если бы нашелся какой-то богатый покупатель, который захотел бы его на его основе организовать какой-то там лайнер или просто где-то его припарковать, чтоб он был как отель. Хотя бы так удалось бы вернуть возможность поднять предприятия, людям выплатить какие-то задолженности за много лет и так далее. Очевидно нужно искать решение совместно с жителями города. Но люди этого не воспримут, тогда не будет решения. Потому что такой корабль такого класса вооруженным силам не нужен. Соответственно, что в начале девяностых это признавали все начальники Генштаба. То есть тут мысль едина. А продать его не получается. Значит, ну как бы мы дома решали: если есть что-то, как чемодан без ручки? Очевидно, хотя бы что-то заработать, потом вложить эти деньги в людей, восстановить образование. И потом тот же проект «Корвет» делать с другой стартовой базы. Я бы так решал, - поделился своим мнением Гриценко.

Как известно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что для погашения задолженности по заработным платам на государственном предприятии «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» необходимо найти другие варианты, а не продавать «боевой корабль».

Напомним, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

Ранее сообщалось, как глава государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов заявил, что пока неизвестна дальнейшая судьба ракетного крейсера «Украина», который базируется в Николаеве.