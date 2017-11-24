«Украина нарушила договоренности», - Лукашенко о ситуации с задержанием украинского журналиста

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в начале ноября в ОАЭ обсуждал с украинским президентом Петром Порошенко задержание журналиста Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает «Белта».

- Он (Порошенко - ПН) мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика - председатель КГБ мне доложил сразу, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что на встрече с Порошенко была достигнута договоренность не придавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.

- Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность, - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит.

Напомним, 17 ноября стало известно о том, что 25 октября в Минске был задержан собкор UA:Украинское радио Павла Шаройко.

Комитет госбезопасности Беларуси 20 ноября признал задержание Шаройко и сообщил, что он обвиняется в «создании в республике агентурной сети». По данным КГБ, Шаройко сознался, что является кадровым сотрудником разведки Украины, а координацию его разведывательной деятельности якобы осуществлял советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов, в связи с чем последний был объявлен персона нон-грата.