Манафорт может быть причастен к отказу Украины от евроинтеграции в 2013 году

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт может быть причастен к отмене подписания ассоциации Украины с ЕС в 2013 году.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на американское издание «McClatchy».

В июле 2013 года Манафорт летал вместе с бывшим консультантом Януковича Константином Килимником во Франкфурт на частном самолете депутата Андрея Артеменко.

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко своим указом приостановил действие украинского гражданства для Артеменко, который заявил, что имеет гражданство Канады. 16 мая Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко.

Американские эксперты считают, что поездка во Франкфурт могла быть прелюдией к расширению российского влияния, направленного на отказ Януковича от подписания соглашения.

Даже после побега Януковича в феврале 2014 года Манафорт за следующие 20 месяцев по меньшей мере 19 раз летал в Киев. В частности, он работал с «Оппозиционным блоком» и предложил партии занять позицию против НАТО.

30 октября Манафорт, который является одним из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, сдался федеральным властям.

Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.