Президент Украины считает агрессию России на Донбассе продолжением политики Голодомора

Президент Украины Петр Порошенко считает агрессию Российской Федерации на Донбассе продолжением политики Голодомора в 1930-х годах.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Российская агрессия против нас - это продолжение другими методами той же политики на уничтожение Украины, которую Москва внедряла в тридцатые годы прошлого века», - написал Порошенко в Twitter.

Также, Президент Украины написал, что непризнание Голодомора - это также аморально, как и отрицание Холокоста. Кроме этого, он выступил за введение ответственности за непризнание этих двух трагедий.

Во время мероприятий посвященных памяти жертв голодоморов в Украине он призвал украинских политиков «к единству ради Украины».

«Уважаемые лидеры партий и фракций, призывал и призываю все политические силы к единству ради Украины. Да, мы все за разделение на власть и оппозицию, за демократию и многопартийность. Общепризнанно, что конкуренция - это двигатель прогресса и это в полной мере касается политической сферы Украины», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что внутриполитическая борьба не должна достигать такой температуры, «чтобы руки на ней грела Россия».

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета безопасности ООН призвал, как можно раньше отправить на Донбасс миротворцев.