Экс-мэр Николаева стал руководителем аппарата у губернатора Савченко

Юрий Гранатуров Бывший мэр Николаева Юрий Гранатуров, который на данный момент является сопредседателем партии «Наш край» и депутатом Николаевского городского совета выиграл конкурсный отбор на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Информацию об этом Юрий Гранатуров подтвердил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как пояснил Ганатуров, он выиграл конкурс и на данный момент проходит процедуру спецпроверки, для назначения на должность. При этом он пояснил, что будет входить в его задачи.

- По измененному закону о государственной службе руководителем государственной службы, например в областной государственной администрации будет руководитель аппарата. Это аналог того, как это работает в центральных органах власти, где государственной службой руководит государственный секретарь, - рассказал Гранатуров.

Что касается того, кто ранее занимал должность руководителя аппарата Николаевской ОГА, Гранатуров ответил, что должность была вакантной на протяжении последнего года.

- Там очень долгое время была вакансия. Насколько мне известно, уже больше года. Эта вакансия единственная из высших должностей в Николаевской области, которую можно было пройти на конкурсной основе. Я хотел еще раз попробовать себя, проверить. Я был абсолютно уверен, как и мои коллеги, что если заходить на государственную службу, то только исключительно на общих основаниях –по конкурсу. Поэтому, когда была опубликована информация про конкурс, то я подал соответствующие документы. 21 ноября состоялся конкурс и я прошел. В принципе, я считаю себя достаточно подготовленным человеком и руководителем. Поэтому итог этого конкурса были достаточно спрогнозированными, - высказал свое мнение Гранатуров.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что предыдущий начальника аппарата Николаевской облгосадминистрации Андрей Ничипорчук был уволен с должности в начале декабря прошлого года.

Справка: Юрий Исаевич Гранатуров родился 31 июля 1960 года в городе Николаев, был исполняющим обязанности городского головы города Николаев с октября 2013 года по май 2014 года. 25 мая 2014 года был избран городским головой Николаева. С июня 2015 сопредседатель политической партии «Наш край». Является депутатом Николаевского городского совета.