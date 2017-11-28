«Не вымогали, а требовали вернуть долг»: Судья Центрального райсуда оправдал двоих николаевцев, имеющих отношение к известному ОПГ

Судья Центрального районного суда Николаева Владимир Алейников оправдал двоих местных жителей Владимира Сержантова и Евгения Николаевского, задержанных по обвинению в вымогательстве 10 тысяч долларов США у предпринимателя. В итоге в суде было фактически доказано, что они эти деньги не вымогали, а просто требовали вернуть долг.

Исходя из текста соответствующего приговора суда, одним из ключевых основанием для принятия оправдетльного решения послужила предоставленная органами досудебного расследования аудиозапись. Она должна была доказать вину подсудимых, но, по мнению судьи, наоборот поставила под сомнения все доводы обвинения.

«Выдвигая задержанным обвинение, органы предварительного расследования и государственный обвинитель считали, что они всесторонне, полно и объективно исследовали обстоятельства уголовного производства, обнаружили все обстоятельства, имеющие существенное значение для уголовного производства… Но с этим в полной мере согласиться невозможно…», - отмечается в приговоре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оба обвиняемых были задержаны летом 2014-го года сотрудниками следственного управления и управления по борьбе с организованной преступностью николаевской полиции.

Согласно обвинительному акту, задержанным Сержантову и Николаевскому стало известно о том, что у потерпевшего предпринимателя возник финансовый конфликт, который они решили использовать для завладения его деньгами.

«С целью реализации совместного умысла, 13 ноября 2013 года около 17:00 возле кинотеатра «Искра», один из обвиняемых в присутствии потерпевшего разыграл сцену «решения» его конфликта, для чего будто бы убил двух неустановленных следствием лиц…», - говорится в приговоре суда.

При этом отмечается, как в этот же день потерпевшему якобы сообщили, что за эти «убийства» и «сокрытие следов преступлений» он должен заплатить 10 тысяч долларов США. Но он оказался, после чего в его адрес посыпались угрозы.

Во время судебного разбирательства обвиняемые не признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления. И заявили о том, что они хотели не завладеть чужими деньгами, а требовали вернуть долг. По их словам, потерпевший одолжил 10 тысяч долларов у одного из них, чтобы рассчитаться с другим за якобы причиненный ему ущерб.

«13 ноября потерпевший позвонил и попросил помочь ему в ведении переговоров с его партнерами… По просьбе потерпевшего они сели в его автомобиль и поехали в район кинотеатра «Искра». Там они встретились с «контрагентами» потерпевшего, спорили по поводу оплаты за электроэнергию. Во время этой встречи на него и потерпевшего было совершено нападение, во время которого их избили, существенно повредили автомобиль одного из обвиняемых, и они убегали. Когда они скрылись от нападавших, обвиняемый, естественно, начал предъявлять претензии по поводу вреда здоровью, повреждения автомобиля… При этом было согласовано, что потерпевший должен заплатить 10 тысяч долларов», - отмечается в приговоре суда.

Рассмотрев материалы производства, судья Алейников пришел к выводу, что одна из предоставленных аудиозаписей со встречи обвиняемых и пострадавшего подтверждает факт заключения такой сделки.

«При этом суд отмечает, что во время судебного заседания 6 мая 2015 суд обратил внимание пострадавшего на то, что информация, содержащаяся на звукозаписи, не соответствует его позиции, но каких-либо объяснений по этому поводу, в частности – ссылок на том, что его поведение во время встречи было вынужденным или имитируемым, пострадавший не привел. В течение всего судебного разбирательства настаивал на том, что информация, полученная в результате негласных следственных действий, является правдивой и достоверной», - говорится в приговоре суда.

Прокурор в свою очередь отмечал, что заявления обвиняемых не заслуживают внимания, поскольку, они не подтверждены ни одним весомым доказательством. На что суд ответил, что такие доказательства есть, и что они, «кстати, предоставлены стороной обвинения».

В итоге оба обвиняемых бил оправданы. Как известно, один из них – Владимир Сержантов в суде сам признался, что связан с криминальным миром, и носит кличку «Рубин». Причем, ране он был четырежды судим и отсидел четыре срока в тюрьме. По информации в СМИ, его связывают с ОПГ местного бандита Игоря Науменко по кличке «Наум».