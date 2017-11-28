Экс-мэр Николаева покидает пост сопредседателя партии «Наш край» ради должности руководителя аппарата Николаевской ОГА

В связи с победой в конкурсе на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров планирует приостановить руководство политической партии «Наш край», сопредседателей которой он является, как на всеукраинском, так и на областном уровне, «чтобы была политическая непредвзятость».

Об этом Юрий Гранатуров рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Мы с нашими коллегами, сопредседателями Всеукраинской партии «Наш край» советовались по этому вопросу, и в принципе они, понимая те важные задачи, которые совпадают у органов государственной власти с программными целями и задачами и с принципами партии, учитывая то, что у меня есть очень большой опыт с началом процесса децентрализации в нашей стране, при том это практический опыт работы, который принес первые позитивнее результаты в 2015 году, учитывая мой огромный опыт работы в органах местного самоуправления, мы совместно приняли решение: необходимо реализовывать эти вещи на областных уровнях, на государственном уровне. Поэтому они с пониманием отнеслись к тому, чтобы я пошел работать в органы государственной власти, для того, чтобы продолжать реализовывать те процессы, которые есть для нас неоспоримым и единственно верным путем, для того чтобы наша страна изменилась. Вопрос децентрализации власти крайне важен и очень многое зависит от того, кто этим занимается в государственной службе на высоком уровне, - рассказал Гранатуров.

При этом Гранатуров заявил, что планирует приостановить руководство политической партией «Наш край».

– На период моей работы в органах государственной власти, какую бы должность я не занимал, когда будет идти оформление документов, я приостановлю руководство партии на всеукраинском областном уровне и приостановлю все вопросы, чтобы была политическая непредвзятость. Это один из главных принципов государственной службы, поэтому руководство партией на всеукраинском и областном уровне там, где я являюсь руководителем партийной структуры, будут приостановлены в соответствии с законодательной процедурой, - заявил Гранатуров.

Также отвечая на вопрос о том, возможен ли вариант того, что на двух постах (руководителя областной организации и сопредседателя партии «Наш край») его заменят два разных человека, Гранатуров ответил следующее:

- Нет, мы говорим только об областной партийной организации. У нас пять сопредседателей, если один из них приостановит свою работ, то остальные будут спокойно продолжать руководить партией. Если мы сочтем, что нам нужно ввести еще кого-либо из сопредседателей в партию, то это можно делать независимо от того ухожу я или нет, у нас не ограничено уставными документами количество руководства партией , поэтому все по закону.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что экс-мэр Николаева стал руководителем аппарата у губернатора Савченко.

Справка: Юрий Исаевич Гранатуров родился 31 июля 1960 года в городе Николаев, был исполняющим обязанности городского головы города Николаев с октября 2013 года по май 2014 года. 25 мая 2014 года был избран городским головой Николаева. С июня 2015 сопредседатель политической партии «Наш край». Является депутатом Николаевского городского совета.