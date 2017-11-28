Сенкевич заявил, что нардеп Макарьян и глава ОГА Савченко давили на депутатов, чтобы те поддержали выделение земли для АМПУ

Бывший городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутаты приняли решение о выделении коммунальной земли для ГП «Администрация морских портов Украины» под отстойник для грузового транспорта из-за давления народного депутата Давида Макарьяна и главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

Соответствующее видеообращение Сенкевич опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, вечером 24 ноября члены депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского горсовета собрались на внеочередное заседание, где поддержали проект решения под выделение 35 гектаров коммунальной земли ГП «Администрация морских портов Украины». После одобрения комиссии проект решения был опубликован на сайте горсовета.

Сенкевич также вспомнил, что нардеп Макарьян ранее уже отстаивал интересы АМПУ. Он утверждает, что летом 2017 года ему позвонил нардеп и требовал не вмешиваться в скандальное дноуглубление в акватории Николаева.

– Мне позвонил народный депутат Украины Давид Макарьян и сказал: «тебе что, больше всех надо, что ты там лезешь, что ты там вмешиваешься, не мешай им делать эту работу, потому что она важна для Украины, АМПУ и вообще для Николаева, поэтому не влезай», – сказал Сенкевич.

Далее он рассказал, что депутатская «земельная» комиссия поддержала выделение коммунального участка в 35 гектаров в районе индустриального парка именно под давлением Давида Макарьяна и главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

– Давид Макарьян с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко сделали то, что депутаты поддержали под давлением устранение меня с должности Николаевского городского главы. Сегодня депутаты, я не понимаю, то ли под давлением уголовных дел, то ли под давлением бизнеса и так далее принимают решение под дудку этих двух людей. Фактически, как я и говорил, николаевский городской совет превратился в департамент или управление облгосадминистрации, – заявил экс-мэр.

Напомним, что заместитель председателя депутатской «земельной» комиссии Николаевского горсовета Анатолий Петров рассказал, что участок в 35 гектаров выделяется под строительство логистического центра с зерновым терминалом. На воплощение проекта выделят порядка 156 миллионов гривен. При этом АМПУ должно отдать городу участок в 45 гектаров неподалеку от переданного.