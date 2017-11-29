В Николаевской ОГА изучают вопрос целесообразности создания областного «Агентства развития»

В Николаевской областной государственной администрации изучают вопрос целесообразности создания отдельного областного агентства развития и планируют найти средства на разработку совместной Стратегии развития города Николаева и области, привлеченными для этого профессионалами.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир.

В частности он сообщил, что во время селекторного совещания с Министерством регионального развития, были рассмотрены существующие модели агентств регионального развития в Украине, которые существуют в других областях и занимаются разработкой стратегий развития местных громад и проектов регионального развития, реализуемых при поддержке бюджетов разных уровней.

При этом он отметил, что сейчас в городах областного значения и ОТГ Николаевщины функционируют 10 агентств регионального развития. Что касается областного уровня, то в соответствии с поручением председателя Николаевской ОГА Алексем Савченко департаментом экономики совместно с городом разработан проект, рассчитанный на возможное привлечение международной компании к разработке общей стратегии как области, так и Николаева.

«То есть, в данном случае мы рассматриваем такой вариант - не идти путем непосредственного обучения экспертов, которые будут разрабатывать стратегии, а сразу найти средства, чтобы эта стратегия уже была разработана профессионалами. В частности, заинтересованность в реализации данного проекта выразила компания «Делойт», которая намерена разработать общую стратегию области и города Николаева. С другой стороны, все направления, которыми занимаются агентства других областей, у нас также имеют место. Только они осуществляются непосредственно нашими департаментами (поддержка стартапов для участников АТО, возмещение процентных ставок по кредитам для местных предпринимателей, разработка инвестпроектов для использования секторальной поддержки, создание единого инвестиционного окна с помощью системы «смарт-региона», поддержка проектов ДФРР т.д.)», - написал Кушнир.

При этом он добавил, что ОГА изучает вопрос необходимости создания агентства развития областного уровня.

«На данный момент мы тщательно изучаем целесообразность создания отдельного областного агентства для принятия взвешенного и рационального решения. И в случае выявления необходимости создания такого агентства - приобщимся к этому процессу», - написал Кушнир.

Как известно, в январе прошлого года, посольство Канады согласилось дать почти полмиллиона гривен на создание Агентства развития Николаева. Часть выделенных денег было направлено на проведение «Форума будущего» Николаева, в рамках которого николаевцы собирались, чтобы разработать Стратегию развития города.

В феврале рабочие группы приступили к разработке Стратегии развития Николаева. В марте месяце на заседании одной из депутатских комиссий, бывший тогда помощником городского головы Руслан Рохов рассказал депутатам, что к разработке стратегии был привлечен внешний эксперт Марко Дошляк, работа которого стоит «$200 за час». В июне Сенкевич сообщил, что за полгода удалось построить «скелет» Стратегии развития Николаева. Однако, как позже выяснилось, канадский фонд отказал «Агентству развития» в финансировании Стратегии Николаева.