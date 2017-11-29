Глава ОГА Савченко собирается взять себе в советники экс-вице-мэра Николаева Васюкова

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Роман Васюков - справа на фото
Экс-вице-мэр Николаева Роман Васюков готовится стать штатным советником главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

Соответствующую информацию «Преступности.НЕТ» подтвердил заместитель губернатора Валентин Гайдаржи.

- Я знаю, что вопрос рассматривался, но подписано распоряжение или нет, не могу сказать… - отметил он. - Мы виделись, общались, но пока не на производственные темы.

Предварительно планируется, что Васюков будет заниматься транспортным направлением, в том числе вопросом восстановления николаевского аэропорта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Роман Васюков в 2010 году стал депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов. Однако, спустя некоторое время его назначили вице-мэром, и он сложил мандат.

Катерина Вовченко

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