Саакашвили заявил, что Порошенко распорядился его арестовать – сторонники политика грозятся блокировать ОГА и СБУ

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко распорядился его арестовать.

Об этом идет речь в видео, опубликованном на «Facebook»-странице партии «Движение новых сил».

Саакашвили говорит, что его хотят арестовать до 3 декабря (когда партия Саакашвили намерена начать свою акцию), обвинить в злоупотреблении властью и государственном перевороте.

- Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко дал распоряжение меня арестовать за выдуманную попытку государственного переворота в Украине и выдуманные дела из Одессы. Это распоряжение он дал генеральному прокурору Луценко, - сказал Саакашвили.

Также он сказал, что власти от имени его сторонников рассылают в учреждения конверты с белым порошком. Напомним, ранее в Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным порошком и пригрозили биооружием за преследование Саакашвили.

Сторонники Саакашвили из «Движения новых сил» заявили, что если политика арестуют, то они будут «блокировать областные государственные администрации и отделения СБУ и прокуратуры».