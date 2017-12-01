Николаевские нардепы-«фронтовики» привезли на Николаевщину скандального мэра, заподозренного в связях с сепаратистами, – СМИ

Тарас Креминь, Николай Греков и Игорь Бриченко На днях двое николаевских нардепов от «Народного фронта» Игорь Бриченко и Тарас Креминь посетили учебные заведения Снигиревского района в тех селах, которые в ближайшем будущем объединятся в территориальную громаду. Вместе с ними прибыл и Николай Греков.

Об этом сообщает интернет-издание «snigyrivka.info»

«Он известен как городской голова Алесандровска Луганской области. С 2014 года и на данный момент де факто город контролируется террористами так называемой «ЛНР», однако, как утверждает сам Греков, он и поныне является мэром этого города. Впрочем, это не единственный факт, который говорит об абсурдности «сотрудничества» нардепов-фронтовиков с Грековым», - пишет издание.

Отмечается, что после Революции Достоинства Грекова все чаще стали упоминать всеукраинские СМИ, причем, описывая довольно скандальные факты из его биографии. Стоит отметить, что с лета 2014 года Греков служил в батальоне «Айдар» на должности водителя-механика. Это вызвало бурное обсуждение в сети, так как Греков был мэром от Партии Регионов, политика которой была направлена тогда на подавление народных протестов.

«Практически спустя год после того, как Греков покину «Айдар», первый комбат батальона Сергей Мельничук заявил, что по данным разведки, которые ему известны, Грекова разоблачили в контрразведывательной деятельности в пользу сепаратистов. Также его стали подозревать в диверсионной и подрывной деятельности по заказу Александра Ефремова. До этого Грекова вместе с Ефремовым заметили на «антимайдане» в Луганске», - говорится в сообщении.

«Еще один не малоизвестный факт из биографии Грекова касается его задержания при получении взятки в 2012 году. Будучи городским головой Александровска, он совместно с чиновниками мэрии требовал взятку за предоставление земельного участка», - пишет издание.

Напомним, ранее все трое народных депутатов Украины от партии «Народный фронт», представляющие в парламенте Николаевскую область – Тарас Креминь, Игорь Бриченко и Вадим Пидберезняк присутствовали на суде по избранию меры пресечения для сына главы МВД Александра Авакова.