Депутаты горсовета собрались на сессию, чтобы перераспределить бюджет Николаева-2017 года

Депутаты Николаевского городского совета собрались на 29-ю очередную сессии, чтобы внести изменения в городские программы и бюджет на 2017 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Предварительно в повестке дня шесть вопросов: внесение изменений в городские программы «Содействие деятельности правоохранительных органов на территории Николаева на 2017-2019 года», «Об утверждении городской программы социальной поддержки участников АТО и членов их семей», «Об утверждении программы развития местного самоуправления», «Об утверждении программы экономического и социального развития». Также депутаты планируют утвердить программы создания страхового фонда документации на 2017-2019 годы.

В завершении сессии ожидается внесение изменений в бюджет 2017 года.

Представляем вниманию онлайн-трансляцию заседания: