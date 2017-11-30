Глава Николаевского облсовета Москаленко созывает еще одну «дорожную» сессию 7 декабря

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает внеочередную сессию 7 декабря.

Об этом говорится в ее соответствующем распоряжении от 29 ноября №261-р, которое опубликовано на официальном сайте облсовета.

Единственным вопросом сессии значится «ход исполнения Программы развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области 2016-2018 годов и других решений областного совета, связанных с состоянием автомобильных дорог Николаевской области».

Напомним, под предлогом рассмотрения «дорожного вопроса» Москалнко созывала внеочередную сессию и 2-го августа.

В результате же в ходе нее был рассмотрен ряд других вопросов, в том числе по безвозмездной передаче лечебного учреждения морского торгового порта (НМТП) и медицинского центра Администрации морских портов Украины (АМПУ) из государственной собственности в общую собственность территориальных громад.