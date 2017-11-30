На Херсонщине ушедший в самоволку солдат обстрелял местных жителей из автомата – ранен мужчина

В селе Чаплинка на Херсонщине солдат одной из воинских частей выстрелил в людей возле супермаркета из автомата Калашникова.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

В воскресенье, 26 ноября, около 22:20 в полицию сообщили, что возле супермаркета «АТБ» в результате стрельбы ранен человек. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что 21-летний солдат воинской части оставил свой пост и приехал в магазин.

Возле супермаркета между ним и местными жителями завязался конфликт, в ходе которого военный достал автомат Калашникова и несколько раз выстрелил, нанеся огнестрельное ранение ноги 29-летнему мужчине. Участника спора прооперировали, на данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Военнослужащего задержали и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают военного, пропавшего без вести полгода назад.