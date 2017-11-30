«Воздержались»: Перераспределить «остатки» в бюджете Николаева на 2017 год не удалось из-за позиции «Оппоблока»

Внести изменения в бюджет на 2017 год Николаева не удалось по причине того, что депутаты фракции «Оппозиционный блок» Николаевского горсовета «воздержались» во время голосования за проект решения.

Об этом свидетельствуют результаты голосования и заявления, которые прозвучали в ходе обсуждения проекта внесения изменений в бюджет Николаева на 2017 год.

Игорь Копейка Так, депутат «Оппозиционного блока» Игорь Копейка заявил, что его фракция отказывается голосовать за перераспределение денег, по причине того, что депутатов не устраивает источник доходов, который указан в проекте.

- Утром решение фракции подтвердило. Мы предложили следующее: проголосовать за расходную часть бюджета, мы готовы проголосовать за ту часть бюджета, которая касается перераспределения внутри главных распорядителей средств, но мы не будем голосовать за перераспределение денег в доходной части, которое предложило управление финансов, - заявил Игорь Копейка.

По его словам, такое решение фракции «Оппозиционный блок» связано с тем, что Департамент финансов «снял» около 19 миллионов с Департамента энергоэффективности и предложил депутатов перераспределить эти средства на нужды других департаментов и управлений.

Валентина Бондаренко В свою очередь, глава Департамента финансов Валентина Бондаренко заявила, что уже после того, как проект решения о перераспределения средств бюджета на 2017 год был готов, пришло письмо за подписью одного из заместителей городского головы, который сообщил, что с ним перераспределение по департаменту энергетики согласовано не было.

- Департамент работает с главными распорядителями, есть обращение, подписанное директором департамента энергетики о том, что 19 миллионов будет не использовано. Потом получается, что директор департамента не согласовал с профильным замом, но в законодательстве это не прописано, - аргументировала Бондаренко решение перераспределить 19 миллионов гривен, ранее выделенных департаменту энергоэффективности.

В то же время и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова высказала удивление тем, как можно голосовать за перераспределение средств в части расходов, не указав источник доходов.

- Мы высказали позицию. Я эту позицию высказывал неделю назад, две недели назад – никто не слышал. Это первое. Второе: департамент энергосбережения написал письмо, что возможно не будут освоены, но департамент энергоэффективности не давал согласия на то, чтобы с его счетов снимали средства. Прошу не перекручивать понятия. Мы сказали свою позицию, - заявил Копейка.

Также с заявлением выступил депутат от «Нашего края» Юрий Гранатуров, который высказал мнение, что такой подход к решению вопроса перераспределения бюджета со стороны «Оппозиционного блока» – это работа против города Николаева.

- Сначала мы долго, по 10 раз, согласовывали на комиссии эти несколько десятков миллионов. Потом мы ждали 20 рабочих дней. Завтра 1 декабря. Единственный шанс использовать их по назначению и эффективно. Любое нерезультативное голосование сейчас, и можете с ними попрощаться. Другого шанса не будет. Хороша команда Dream Team. Из-за своих амбиций, из-за несогласованных действий, сейчас подвергают опасности всех, включая Центральную районную больницу Жовтневого района, где просто не будет зарплаты, будет социальный взрыв. Если есть возможность объявить перерыв для консультаций фракций – это одно, а если нет, это я к Игорю Николаевичу (Копейке, - ПН) обращаюсь. А, вы уже приняли категорическое решение? Тогда надо ставить на голосование, чтоб понять, в чем есть конструктив либо деструктив. Но хочу сразу сказать нашу позицию и позицию многих депутатов: так работать – это работать против города Николаева, - заявил Гранатуров.

После сессии Игорь Копейка объяснил причину такого решения фракции «Оппозиционный блок». По его словам, это связано с тем, что сложилась ситуация, в которой главные распорядители средств скрывают реальные остатки на их счетах по результатам года, что не позволяет представить общую картину того, какую сумму в реальности можно было бы перераспределить.

- В конце года у многих распорядителей средств останутся деньги. Мы посмотрим: кто, как поступил, честно или не честно. Один говорит, что у него останутся деньги, а у других ничего нет. Если к концу года ни у оного распорядителя средств денег не останется – тогда это будет честно. А если останутся, что будет? Чиновники не хотят сознаваться, что они не освоили часть денег. Поступают не корректно по отношению к депутатам. Мы готовы проголосовать за расходую часть, за перераспределение денег внутри каждого распорядителя, чтобы перебросили с общего фонда на специальный, - заявил Копейка.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на сессии горсовета для перераспределения 30 миллионов гривен «остатков» бюджета Николаева на 2017 год не хватило голосов