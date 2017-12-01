У Луценко решили ответить на обвинения НАБУ – заговорили о «морали» и опубликовали свое оперативное видео

Генеральная прокуратура опубликовала имена тайных агентов НАБУ, которые действовали в сорванной операции по первому заместителю Государственной миграционной службы Пимаховой и в деле нардепа Розенблата.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

По версии Генпрокуратуры, 26 сентября в СБУ по собственной инициативе обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова с заявлением о совершении в отношении нее преступления – провокации подкупа. Следователи ГПУ открыли уголовное производство, а СБУ начала комплекс негласных следственных действий.

В ходе оперативных действий зафиксированы неоднократные факты отказа Пимаховой принять незаконные решения относительно изготовления документов. Как выяснилось в ходе следственных действий, С. Титенков (детектив НАБУ) «входил в состав организованной группы лиц, которая сформировалась в виде «Тайного подразделения» НАБУ под руководством бывшего сотрудника МВД Украины и с согласия руководителей антикоррупционного бюро».

«Целью деятельности организованной группы было искусственное создание условий для получения взяток должностными лицами, их незаконное привлечение к уголовной ответственности и дискредитация, а также дальнейшее положительное освещение результатов и достижений НАБУ по борьбе с коррупцией».

«В состав данного объединения, в нарушение Закона Украины, без конкурса привлекались кадры из числа бывших правоохранителей с соответствующими моральными качествами, которые бы способствовали их участию в противоправных акциях по провокации подкупа. Материальное обеспечение этих правоохранителей, а также их спецопераций осуществлялось за счет государственных средств», - сообщили в Генпрокуратуре.

В сообщении отмечается, что детективы НАБУ использовали конспиративную квартиру для оперативных совещаний и разработки дальнейших планов по «незаконному привлечению к уголовной ответственности Пимаховой через провокацию подкупа».

«В ходе одной из встреч с Пимаховой «тайный агент» НАБУ С.Титенков подтвердил факт предложения денежного вознаграждения в сумме 30 тысяч долларов США. 29 ноября в одном из общественных мест Киева оперативные сотрудники СБУ совместно со следователями ГПУ при передаче 15 тысяч долларов США Пимаховой задержали «тайного агента» НАБУ С. Титенкова», - сообщили в Генпрокуратуре.

Одновременно были проведены обыски на конспиративной квартире, в тайном офисе второго подразделения Антикоррупционного бюро и по месту жительства членов т.н. «Тайного подразделения» НАБУ.

«В ходе обысков в одном из частных домов Киева, который служил тайным офисом второго подразделения НАБУ, нашли в большом количестве документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», специальные технические средства для снятия информации, а также паспорта граждан иностранных государств».

«Во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в ​​селе Козин в частном доме изъяты документы с грифом «ограниченный доступ», тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ, материалы проведенных негласных следственных действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента Екатерины допуска к гостайне», - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве заявили, что руководство НАБУ игнорировало законодательство в сфере соблюдения государственной тайны. 30 ноября сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 369, 370 Уголовного кодекса Украины, тайному агенту НАБУ Сергею Титенкову.