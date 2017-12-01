«Никто не слушается»: вице-мэр Николаева Мкртчян написал заявление об увольнении

Мкртыч Мкртчян Заместитель Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Мкртыч Мкртчян написал заявление об увольнении из занимаемой должности.

Об этом сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Мкртчяна, это было его личное решение.

- У нас сейчас полномочия заместителя городского головы неформализированы, получается по выбору можно что-то согласовать с замом городского головы, можно не согласовать, поэтому кроме формальных полномочий заместителю мэра нужна специальная компетенция. Если человек, который отвечает за ситуацию может часть своих полномочий делегировать на человека, и это делается неформально – тогда можно работать, если тебя не слушаются, то смысл тогда работать и за всех отвечать? - прокомментировал он.

Также, он заявил, что если нет возможности переложить полномочия, то нужно принимать серьезные решения, так как при таком порядке дел нет необходимости занимать должность, ведь это не полезно ни городу, ни одному должностному лицу.

Как известно, до назначения на должность вице-мэра Николаева в феврале 2017 года Мкртыч Мкртчян работал начальником Управления коммунальной собственности Херсонского городского совета.

Напомним, ранее Казакова не впустила на заседание исполнительного комитета вице-мэра Антона Турупалова и направила его в отдел кадров. Тогда Турупалов получил выговор за нарушение трудовой дисциплины.

Данный протокол может стать основанием для объявления Антону Турупалову второго выговора. Согласно действующему законодательству, выговор является поводом для увольнения из занимаемой должности.

Также сообщалось о том, что и.о. мэра Казакова потребовала от заместителей городского головы публичного отчета за 9 месяцев работы, однако, когда пришла очередь отчитываться Турупалову, то он ушел на больничный.