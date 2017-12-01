«Спихнут в незавершенном виде», - депутат Николаевского горсовета о принятии в собственность спортгородка в парке «Победа»

Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Федор Панченко заявил, что после внесения изменений в проект решения о принятии в городскую собственность спортивных объектов в парке «Победа» городу придется из городского бюджета оплачивать завершение их строительства, чтобы ввести их в эксплуатацию.

Об этом Федор Панченко написал на своей странице в Facebook.

«На депутатскую комиссию, а позже и на сессию, в срочном порядке, с голоса, выносится вопрос о внесении изменений в решение, которым было дано согласие на принятие спортивного комплекса в собственность города. Якобы сам министр образования позвонил в городской совет и попросил внести правки, относительно того, что Николаевский городской совет торжественно обещает этот комплекс в будущем не распродать. Обещание хорошее, но крайне бесполезное, так как подобные вопросы уже урегулированы нормативными актами, которые нужно соблюдать вне зависимости от того обещал ты или нет. Про причины такого сумбурного и срочного внесения этого вопроса никто рассказать так и не смог. «Нет времени объяснять, дают - бери». Возможно, такая спешка с принятием решения была вызвана тем, что готовый к использованию спортивный комплекс собираются передать городу со дня на день? И ничего кроме радости по этому поводу мы не должны испытывать. Возможно, так оно и было бы, если бы не одна настораживающая деталь, о которой забыли упомянуть. По информации докладчика строительство спортивного комплекса не завершено, объект в эксплуатацию не введен. Соответственно передавать нечего. Что еще больше настораживает, если раньше в решении было указано, что в коммунальную собственность должен быть передан готовый объект, то в новую формулировку незаметно просочилась возможность передать городу объект незавершенного строительства. Получается, что из городского бюджета мы оплатили строительство спортивного комплекса, который мало того, что не построили в срок, так еще и вполне возможно спихнут нам в незавершенном виде, и оплачивать его завершение, введение в эксплуатацию, а также разгребать иные попутные проблемы мы будет самостоятельно. А о судьбе 40 000 000 грн., выделенных на эти цели, скорее всего так и не узнаем», - написал Панченко.

В свою очередь, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи на своей странице в Facebook написал о том, что объект передается в статусе «объект незавершенного строительства» по причине того, что к ОГА обратились спортсмены с просьбой построить рядом с фехтовальным залом батутный зал.

«Во время экспертизы и корректировки проекта в этом году, изначально по проекту было предусмотрено наличие на территории спортивного комплекса трех асфальтированных площадок для парковки автомобилей. Но так как главный приоритет для нас - это не построить что-то для галочки, а сделать так, чтобы все было наиболее функционально и удобно для спортсменов, которые будут эксплуатировать этот объект, была предусмотрена перспектива для развития инфраструктуры спортгородка. После того, как николаевские спортсмены письменно, через управление спорта мэрии обратились с просьбой предусмотреть на будущее постройку батутного зала возле фехтовальной школы, мы пошли им на встречу и вместо асфальтированной площадки под парковку оставили площадку с перспективами строительства еще одного объекта, потому что по расчетам, двух парковок там будет достаточно. Вот именно эта площадка и попадает под термин «незаконченное строительство», - написал Гайдаржи.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что комментируя вопрос передачи спортгородка в парке Победы в городскую собственность, на достройку которого из бюджета города Николаева было выделено 40 миллионов гривен, глава Николаевской ОГА Савченко заявил, что есть сложности с тем, что построенные еще в 2013 году здания не были введены в эксплуатацию и не находятся не на чьем балансе.

Как известно, решение о выделении субвенции в 40 миллионов гривен из бюджета Николаева горсовет принял 25 апреля на основании соответствующего обращения из облгосадминистрации.

Тогда руководитель фирмы «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул отмечал, что для окончательного этапа проведения работ нужно еще порядка 18 миллионов гривен, а также фирме не оплатили 26 миллионов долга за проделанную ранее работу.