«За год там увеличены убытки»: и.о.мэра Николаева рассказала, что директор КП «Гуртожиток» написал заявление на увольнение

Директор коммунального предприятия «Гуртожиток» Евгений Павлович написал заявление на увольнение.

Об этом в комментарии журналистам, после сессии, которая прошла 30 ноября, рассказала исполняющая обязанности мэра – секретарь городского совета Татьяна Казакова.

- Вчера мне пришло заявление по «Гуртожитку» от директора с просьбой уволить по собственному желанию. За год там увеличены убытки. Сейчас говорят, что там до 30 миллионов убытков. Поэтому моим распоряжением создана комиссия для того, чтобы проверить финансовую деятельность предприятия, чтобы понять, что привело к этим убыткам, - рассказала Казакова.

Как известно, Евгений Павлович был назначен директором КП «Гуртожиток» летом прошлого года. Он был назначен на должность бывшим тогда городским головой Николаева Александром Сенкевичем, несмотря на то, что депутатская комиссия по вопросам ЖКХ рекомендовала назначить диретором другого человека.

До Павловича предприятие возглавлял нынешний депутат Николаевского городского совета Олег Солтыс. Тогда, став директором КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств предприятием депутата Николаевского горсовета и экс-руководителя «Гуртожитка» Олега Солтиса.