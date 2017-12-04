Руководители НАБУ, САП и Генпрокуратуры приглашены в США, – посол Украины Чалый

Валерий Чалый Посол Украины в США Валерий Чалый убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон.

Об этом Чалый рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

- Касательно правоохранительных структур. Сейчас у нас, кстати, приезжают, и с сегодняшнего дня уже здесь, руководитель НАБУ Артем Сытник, Назар Холодницкий приедет, приедут руководители правоохранительных структур, Генеральной прокуратуры. Думаю, мы здесь в посольстве объединим, – подчеркнул посол.

По его словам, некоторые украинские политики предпринимают попытки создавать в США площадку для украинского внутриполитического противостояния.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокациюподкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.