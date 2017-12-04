Вассалы делают Бюро хорошую рекламу

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Открою секрет для Юрия Луценко.

Открою секрет для Юрия Луценко.

Конкурсы для спецагентов НАБУ - были. Претенденты проходили процедуру отбора, но получали отказ. 

Через неделю с ними подписывались спецсоглашения. 

У меня в Бюро есть несколько близких и не очень близких знакомых, обстановку внутри конторы я себе представляю. 

И реально не понимаю, что творится вокруг бюро, зачем и почему.

Вернее, понимаю, догадываюсь, но хочется верить что - сплю и вижу дурной сон. 

В любом случае, таким движняком вокруг НАБУ власть и её вассалы делают Бюро хорошую рекламу. Правильно позиционируют. 

Всех - с наступающими!

 

 

Алексей Мочанов

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