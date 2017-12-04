Открою секрет для Юрия Луценко.

Конкурсы для спецагентов НАБУ - были. Претенденты проходили процедуру отбора, но получали отказ.

Через неделю с ними подписывались спецсоглашения.



У меня в Бюро есть несколько близких и не очень близких знакомых, обстановку внутри конторы я себе представляю.



И реально не понимаю, что творится вокруг бюро, зачем и почему.



Вернее, понимаю, догадываюсь, но хочется верить что - сплю и вижу дурной сон.



В любом случае, таким движняком вокруг НАБУ власть и её вассалы делают Бюро хорошую рекламу. Правильно позиционируют.



Всех - с наступающими!