«Давление на СМИ, а тем более их блокировки – недопустимы», - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что любая форма давления на средства массовой информации является недопустимой. При этом он также призвал эффективнее регулировать проявления в СМИ российской пропаганды.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировки – недопустимы», – написал Порошенко.

При этом он также считает недопустимыми и манипуляции в угоду российской пропаганде и призвал соответствующие органы оперативно реагировать на такие случаи, а не бездействовать.

«Так же недопустимы попытки оправдывать действия страны - агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства. Иногда такие действия являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания более эффективно осуществлять регулирование медиапространства», – отметил Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что здание канала заблокировали 3 декабря. Около полусотни людей, одетых в форму армейского образца, которые выступают против редакционной политики телеканала «NewsOne», задействованы в блокировке здания. Они также утверждают, что в помещении находятся документы, подтверждающие связь журналистов с российскими спецслужбами.

Известно, что телеканал вел прямую трансляцию с акции протеста, которая происходила в воскресенье, 3 декабря, на Европейской площади в Киеве.