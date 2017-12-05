«Мы поддерживали и будем поддерживать этих смелых людей», - посол США в Украине после встречи с агентами НАБУ

Соединенные штаты Америки продолжат поддерживать антикоррупционные органы, которые были не так давно учреждены в Украине.

Об этом заявила в интервью изданию Лига.НЕТ посол США в Украине Мари Йованович.

- Я безусловно согласна, что борьба с коррупцией, это - важнейший вызов и перед украинским правительством, и перед всем украинским народом. И следует признать, что в 2014 году и с тех пор, президент, все премьер-министры и Верховная Рада очень много усилий приложили, и показателем этого является учреждение новых антикоррупционных органов. Мы гордимся тем, что оказали поддержку созданию этих антикоррупционных органов и продолжим помогать им, - заявила Йованович.

При этом она добавила, что для того, чтобы довести до суда около 100 дел, которые расследовали НАБУ и САП необходимо учредить независимый Антикоррупционный суд.

- Пару дней назад я встретилась с некоторыми из следователей НАБУ и прокуроров САП, и разговаривала с этими храбрыми мужчинами и женщинами, многие из которых, работая в НАБУ и САП, оставили другие должности и работу, чтобы взяться за то, что они считают своим призванием: помогать Украине стать демократической, прозрачной страной, соответствующей европейским стандартам. И не может не поражать то ощущение призвания и миссии, которые проявляются в разговорах с этими людьми. Я думаю, что эти люди в НАБУ и САП хорошо работают вместе. И они многого достигли, но сейчас около 100 дел, которые они расследовали и сдвинули практически заторможены на судебном уровне. Это показывает необходимость учредить независимый Антикоррупционный суд, который уже по сути дел должен решать, действительно ли доказана вина, и в таком случае человек отправляется в тюрьму, или наоборот должен быть освобожден, - поделилась свои мнением Йованович.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокациюподкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины. Генпрокурор Луценко заявил, что кандидаты в разведку НАБУ должны проходить открытый конкурс.