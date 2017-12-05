Генпрокурор Украины Юрий Луценко отменил свою поездку на форум в США

Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходит с 4 по 6 декабря в Вашингтоне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Так, по словам Дарьи Каленюк, Луценко в последние минуты перед началом форума заявил о своем отсутствии.

«Ну таки Юрию Луценко слабо повторить заявление о незаконном сотрудничестве ФБР и НАБУ в глаза генпрокурору США Джефу Сешшенсу. Через несколько часов Луценко должен был выступать на общей панели с Сешшенсом ­– но его величество генпрокурор Украины отменил в последнюю минуту свое участие в глобальном форуме по возвращению активов. Он не прислал даже заместителя и по неизвестным причинам Евгений Енин только сегодня поздно вечером доберется до Вашингтона. А пока что продолжаются баталии, кто все же представит украинскую делегацию на высокопоставленной панели. Остальные три страны, которым совместно с Украиной посвящен форум,будут представлять Генпрокуроры и Министры этих стран. Какой же стыд!» - пишет Каленюк.

В свою очередь, Юрий Луценко в комментарии под данной публикацией Дарьи Каленюк сообщил, что вместо генпрокурора на форуме будет его заместитель Евгений Енин.

Также Каленюк сообщила, что на официальном открытии Украину представил посол Украины в США Валерий Чалый.

Стоит отметить, что ранее Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

Напоминаем, посол Украины в США Валерий Чалый убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон.