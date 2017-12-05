В Кремле прокомментрировали задержание Саакашвили - «это головная боль Украины, какой и врагу не пожелаешь»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили это головная боль Украины, какой и врагу не пожелаешь.

Об этом он сказал журналистам во вторник, комментируя ситуацию вокруг Саакашвили, передает РИА "Новости".

- Мы с интересом наблюдаем в целом за картиной происходящего. Конечно же, это головная боль Украины, здесь, наверное, такое и врагу не пожелаешь, я бы так сказал. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом, – сказал Песков.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет. Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру на Костельной не пускали. Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили, сообщил, что политику "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима". После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

