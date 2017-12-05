Всё, что не некролог, то — не пиар

Я абсолютно отрицаю оценочное суждение многих публичных людей, что «всё, что не некролог, то — пиар».

Нет и тысячу раз нет!

Упоминание в любом свете влияет на узнаваемость, но совершенно не прямопропорционально повышению репутации.

Репутация — это то, что люди думают о вас, а не то, что вы хотите, чтобы они о вас думали.

Представителям власти как никому это должно быть ясно — их все знают, но никто не любит.

Поэтому публичному человеку строить себе репутацию на фарсе и без явно необходимого галоперидола — это путь в никуда...