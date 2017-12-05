103 миллиона на полгода: В Николаевской ОГА проведут тендер на эксплуатацию местных дорог, передаваемые им с 1-го января

Андрей Максименко В управлении инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации к концу текущей недели намерены объявить тендер на эксплуатацию 3-х тысяч 200 километров дорог местного значения, которые им передадут на баланс с 1-го января 2018-го года.

Об этом в ходе совместного заседания сразу нескольких депутатских комиссий Николаевского областного совета во вторник, 5 декабря, сообщил начальник управления инфраструктуры Андрей Максименко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, ожидаемая стоимость работ на полгода – 103 миллиона гривен, которая была определена на основании дефектных актов, полученных от Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

- В чем есть проблема зимней эксплуатации? Она проводится на основании дефектных актов. Их составляют специалисты не за один день. У управления на сегодняшний день этих специалистов нет, мы их только набираем. Мы попросили Службу автодорог, она нам помогла, дала дефектные акты, которые сама составила. Мы за них не можем нести ответственность, потому что их делали не наши инспектора, не наши люди. Но все равно на основании этих дефектных актов мы планируем провести тендер на 103 миллиона гривен на эксплуатацию на полгода. И будем выставлять всю область цельным лотом, не будем разбивать на районы, - сказал он. - Планируем за эти полгода освоиться и уже провести тендер нормально, может быть, по объектам, может быть, по лотам, и тд и тп.

- Мы не являемся на сегодняшний день балансодержателем этих дорог, а потому есть проблема с тем, как проводить тендер. И есть вопрос по финансированию. Нам говорят, что местные дороги будут финансироваться за счет Дорожного фонда, это Госбюджет. Но будет ли эта сумма в 320 миллионов, или не будет… никто пока сказать не может, пока не будет бюджета, - добавил он.

Но даже если тендер и состоится, то в лучшем случае приступить к эксплуатации дорог ОГА сможет только к концу января.

- По всей процедуре тендера по факту мы подпишем договора в конце января. У нас остается зазор с 1-го по 23-е января, когда мы не имеем ни эксплуатанта, ни договора. Поэтому, мы просили перенести на эксплуатацию дорог 600 тысяч гривен с проектирования, потому что не успеваем, с такой страховкой, что все-таки, может быть, каким-то морально-волевым решением «Укравтодор» поможет нам в зимней эксплуатации… - отметил Максименко.

По его мнению, исполняющий обязанности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак попросту «кинул» регионы, оставив без поддержки в переходной зимний период.

- На совещаниях обещали, что первые три месяца зимней эксплуатации они будут помогать, будут заниматься вместе с облавтодором и Службой автодорог. Ближе к середине октября риторика изменилась. Новак на совещании сказал: деньги ваши – ответственность ваша. Поэтому на сегодняшний день «Укравтодор», по моему мнению, кинул все области. Каждый теперь вертится, кто как может, - сказал он.

Кроме того, как сообщил Максименко, еще одной проблемой, с которой могут столкнуться регионы – это необходимость согласовывать в Киеве все перечни объектов и работ, планируемые на местах.

- Вносятся изменения в Бюджетный кодекс. Статья 103 прим., где очень красиво прописывается, что перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения… утверждается облгосадминистрацией по согласованию с центральным органом исполнительной власти и Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета. Что это значит? Мы определяем, допустим, что в Первомайском районе нам надо сделать дорогу. Чтобы внести ее в перечень, нам надо, мало того, что согласовать с «Укравтодором», нам нужно согласовать это с комитетом Верховной Рады. По-моему, мнению – это бред. Мы уже написали письмо по этому поводу на Кабинет министров, попросили исключить этот пункт. Если надо согласовывать, мы готовы согласовывать с территориальным органом «Укравтодора» (Службой автодорог в Николаевской области), потому что они тут на месте, понимают ситуацию. Но я не верю в то, что комитет ВР или центральный орган сможет понять проблему Николаевской области, - считает Андрей Максименко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 3,2 тысячи километров местных дорог, которые с 1 января передадут на баланс Николаевской области, нет ни одного паспорта.

До этого в Николаевском областной совете обсуждали, как в регионе будет проходить «переходной период» передачи дорог. Тогда управлению инфраструктуры ОГА поручили до 1 декабря предоставить областному совету план мероприятий касательно эксплуатационного содержания дорог местного значения с указанием источников финансирования.