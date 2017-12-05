Управления и департаменты Николаевской ОГА не выполнили планы по внедрению противопожарных мероприятий, - Грицаенко

Ни одно управление и ни один департамент Николаевской облгосадминистрации не выполнили разработанные еще в 2012 году планы мероприятий поэтапного внедрения и выполнения противопожарных мероприятий.

Такое заявление сделал начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Максим Грицаенко в ходе совещания по пожарной безопасности в социальных учреждениях региона, которое состоялось в понедельник, 4 декабря. Видео с совещания размещено на странице Николаевской ОГА в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области 22 объекта работают с нарушением требований пожарной безопасности.

- Этот вопрос родился не сегодня и не вчера, - заявил Грицаенко. - В этом году на указанных объектах возникло пять пожаров, два из них – на объектах охраны здоровья. И не дай Бог, если бы эти пожары произошли ночью, я даже не хочу говорить о том, что было бы.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко поручил профильным департаментам разработать новые планы поэтапного внедрения противопожарных мероприятий - в школах и больницах, где такие проблемы часто распространены.

Кроме того, глава области поручил отдела аудита облгосадминистрации исследовать вопросы осуществления плана совершенствования пожарной безопасности в селах.