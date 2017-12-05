«Могу с твердостью заявить, что не зря пришел», – начальник управления капстроительства Николаева Бедаков

Егор Бедаков Егор Бедаков появился в структуре городской власти Николаева в августе 2016 года, когда был назначен на должность директора КП «Капитальное строительство Николаева». Позже он перешел на должность начальника управления капитального строительства Николаевского горсовета.

В интервью с ним мы обсудили, почему в 2017 году освоено меньше половины средств, выделенных на строительство, какова судьба ключевых объектов, и какие планы у управления на 2018 год.

– Вы пришли на работу в местное самоуправление из бизнеса. Что Вас мотивировало принять такое решение?

– Я работал в бизнесе всегда и особо никогда не интересовался, что происходит во власти. В 2014 году, когда произошла Революция Достоинства, у меня многое поменялось в голове. Я понял, чтобы что-то изменить в нашей стране – нужно начинать с себя и своего окружения. В 2016 году я решил пойти в местное самоуправление. Проходя конкурс на директора КП «Капитальное строительство города Николаева», я понимал, что среди конкурсантов я самый молодой и без такого багажа опыта, как у некоторых. Но в какой-то степени я сделал себе вызов, что смогу. Я никогда не боялся ответственности и сейчас могу с твердостью заявить, что не зря пришел.

– Почему, когда были внесены изменения в структуру исполнительных органов Николаевского городского совета, Вы перешли с должности руководителя коммунального предприятия на должность начальника управления капитального строительства?

– Придя в коммунальное предприятие и погрузившись в специфику работы, я понял, что у КП урезаны функции. КП – это предприятие 2-го уровня и является получателем бюджетных средств, и большая зависимость от правильной работы отраслевых управлений. Ведь бывают случаи, что из-за ошибок главных распорядителей бюджетных средств казначейство не открывало финансирование по работам или проектам, пока эту ошибку не исправят через сессию городского совета. Можете себе представить, насколько это тормозило нашу работу и работу подрядчиков. Еще одна проблема, с которой я столкнулся – это низкое качество проектов. Причин этому несколько, но основная заключалась в том, что отраслевые управления сами заказывали проекты, проектанты им что-то рисовали, а когда в итоге приходил подрядчик для выполнения работ, то по этому проекту строить было нельзя, приходилось его корректировать, тратить время и дополнительные средства.

Также хочу рассказать немного истории. До 2012 года в Николаеве был УКС, но вследствие неизвестных мне обстоятельств он был закрыт и было создано КП для выполнения некоторых функций УКСа как управления. В начале 2017 года было создано управление капитального строительства как главный распорядитель средств по реконструкции, новому строительству, реставрации, техническому переоснащению и капитальному ремонту социальных объектов и объектов инфраструктуры города Николаева. В августе текущего года я перешел в УКС и начал создавать команду, настраивая ее на результат. Конечно, мы думали, что заработаем в полную силу со второго полугодия, но вследствие многих независящих от нас причин основная работа началась только сейчас.

– В информации относительно анализа прибыльности КП Николаевского горсовета «Капитальное строительство Николаева» – убыточное. С чем, по Вашему мнению, это связано? Есть ли способы это изменить?

– КП на самом деле не убыточно, если смотреть информацию за год в целом. Специфика КП заключается в том, что основной доход предприятия зависит от проведения технического надзора за строящимися объектами вне зависимости от того, кто является заказчиком. Речь идет о суммах от 1.875% до 2.5% от фактически выполненных работ по вверенным им объектам. Чтобы всем было понятно, КП не зарабатывает ни копейки с проектных работ, проведения тендерных процедур, расчета паевого участия и т.д. Вследствие этого предприятие начинает в текущем году получать какой-то доход не раньше июня месяца, а зарабатывает «подкожный жирок» в конце года, который тратит на свое содержание в первом полугодии следующего года. За крайние два года предприятие не просило у города ни копейки на свое содержание.

– На отчете заместителя городского головы по вопросам ЖКХ поднимался вопрос освоения бюджетных средств на 2017 год. Тогда по результатам Вы сообщили, что «освоено» только 35%. С чем это связано?

– Да, действительно освоение невысокое. Здесь несколько причин. В начале года все строители ждали изменения средней заработной платы в строительной сфере. Для справки, в 2016 году она составляла 3400 гривен. Согласно закона Минрегионбуд обязан выдать новый показатель в течении 1 месяца с момента принятия бюджета Украины, но новых цифр не было, они появились только в апреле. И в конце февраля 2017 года мы протянули решение городского совета о средней заработной плате в строительной сфере 5200 гривен. После этого некоторые проекты были отданы на пересчет смет. Основная же причина заключается в серьезных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу 10 июня 2017 года, то есть в середине бюджетного года. Многие меня спрашивают: «Так что вы не знали раньше, что закон вступит в силу?». На что я отвечаю, что закон есть, но разъяснений относительно его правильного применения не было до момента его вступления в силу. К слову, в июне все эксперты приостановили по этой причине прием документов на целый месяц.

– Развитие ситуации со строительством детского сада в микрорайоне Северный. Почему, если средства на него были заложены в начале года, тендер был проведен только к завершению финансового года?

– По поводу садика ходит много разной информации, но далеко не вся отвечает действительности. Изначально был проект ДУЗ в микрорайоне Северный, который проектировался с 2013 года. В итоге в конце 2016 года была получена экспертиза с ожидаемой стоимостью 82 миллиона гривен. Этот проект предусматривает строительство ДУЗ на площадке, которая находится на бывших военных складах практически на границе между Северным и Терновкой.

Руководством города было принято решение запроектировать новый детсад с применением инновационных технологий и с нестандартной архитектурой на новой площадке, которая находится возле существующей ЗОШ №64. На сегодняшний момент эскизный проект готов, стадия Проекта в разработке и до конца текущего года должна быть закончена. В свою очередь, чтобы не терять время, по новой площадке был создан отдельный небольшой проект на подготовительные работы, который прошел экспертизу и, так как сумма небольшая, был заключен договор подряда с фирмой-подрядчиком и земляные подготовительные работы были проведены. Тендер же на строительство детсада будет проведен после получения экспертизы и наличия строки финансирования в городском бюджете на 2018 год. То есть по сути будет 2 проекта ДУЗ на разных площадках и актуальность обоих не потеряется.

– На каком этапе реконструкция 36 школы, на которую был проведен тендер?

– На ЗОШ №36 на самом деле два объекта. Основной старый корпус, который проходит по капитальному ремонту и заказчиком является управление образования. КП осуществляет на этом объекте только технический надзор. КП является заказчиком по объекту двухэтажной пристройки с тыльной части основного корпуса. На первом этаже будет располагаться столовая полного цикла, а на втором этаже будет полноценный спортзал с переходом в основное здание школы. По этому объекту проведен тендер и до конца текущего года планируется закончить фундамент пристройки. Срок сдачи объекта – конец июля 2018 года.

– Был заключен 20-ти миллионный договор на выполнение реконструкции футбольного поля на Центральном стадионе. Начаты ли работы и какой прогноз?

– Объект реконструкции существующего футбольного поля включает в себя 3 пусковых комплекса. Замена информационного табло будет выполнена до конца текущего года. Замена газона футбольного поля с реконструкцией дренажной системы планируется на 2018 год при наличии финансирования. И реконструкция легкоатлетической части, имеются ввиду беговые дорожки с трибунами, в плане на 2019год.

– На каком этапе работы по строительству водопровода в Терновку? Почему понадобилось дополнительное соглашение к договору?

– Работы по водопроводу в Терновке закончены, водоканалом сделана промывка нового трубопровода, ближайшее время объект будет запущен. Относительно дополнительного соглашения к договору, то первоначальным проектом было предусмотрено две закольцованные ветки магистральных труб. Однако после неоднократных обращений жителей Терновки было принято решение о выделении дополнительных средств и прокладки труб «внутри колец» еще на четырех улицах. Вследствие чего проект был откорректирован, получил повторную экспертизу и прошел дополнительные тендерные процедуры.

– Какие планы у управления на 2018 год? Какие предложения Вы вносите?

– На 2018 год амбиции по проектам были большие, но бюджет развития в следующем году будет существенно меньше, чем в текущем. Соответственно, основные средства будут брошены на начатые объекты строительства и новых объектов немного. Со своей стороны искренне надеюсь, что удастся реализовать проект водовода в микрорайон Варваровка, проектирование которого будет закончено в текущем году.

Беседовал: Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»