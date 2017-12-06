На митинге Саакашвили выступила евродепутат, которая голосовала против ассоциации Украины и ЕС

Британский евродепутат Джейн Коллинз, которая является членом евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), присутствовала на митинге в Киеве вместе с Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Ведущий на сцене возле Верховной Рады представил Коллинз просто как депутата Европарламента, не указав, к какой партии он принадлежит. Как известно, UKIP была основной движущей силой в кампании за выход Британии из ЕС, а ее бывшего лидера Найджела Фараджа называют другом президента РФ.

В 2014 году Коллинз была одной из 137 депутатов Европарламента, которые голосовали против ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В то же время в 2017 году ее фамилии не было в списке евродепутатов, голосовавших против предоставления безвизового режима Украине.

- Я сегодня приехала сюда, чтобы поговорить с Мишей о защите прав детей, о защите прав людей. И вы можете представить, что я чувствовала, когда я воочию увидела, что его права просто уничтожают и унижают. Но то, что было сегодня, это была ваша победа, победа Михаила и победа прав человека в Украине. А также это было поражение вашего правительства в демократии, возврат к временам, когда арестовывали политических оппонентов, таких как Тимошенко. И это большой позор, - сказала Коллинз.

Она призвала присутствующих поддержать Саакашвили, потому что он «сможет дать вам изменения, которых вы хотите».

- Демократия в Украине победит и вас примут в ЕС, - добавила она.

Люди у сцены встретили выступление Коллинз возгласами «спасибо».