Евросоюз обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве деятельности НАБУ

Европейская служба внешних действий во вторник вечером распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

Документ опубликован на официальном сайте ЕСВД, передает «Европейская правда».

В заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и положил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.

«Публичное раскрытие расследования фактов коррупции со стороны Генеральной прокуратуры существенно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро проводить эффективные расследования, а также подрывает веру людей в возможность эффективного противодействия коррупции», - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕСВД.

В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией остается «ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС», и отметили, что от эффективности антикоррупционной компоненты зависит успех всех других реформ.

В Евросоюзе призвали украинскую власть «усилить свои усилия для того, чтобы обеспечить независимость, операционную способность и эффективность антикоррупционных институтов».

«Работу этих органов надо усиливать, но не подрывать», - упрекнули в ЕСВД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство США заступилось за НАБУ и призвало власти Украины искоренить коррупцию.

Как известно, СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Позднее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины и заявил, что агенты разведки бюро должны проходить открытый конкурс. В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый был убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон. Однако выяснилось, что Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходит с 4 по 6 декабря в Вашингтоне.