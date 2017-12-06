Руководство батальона вроде есть, но... Король то голый...

Организация, 2014й, май месяц, мы все долго тренировались и в конце концов организовались в боевое подразделение. Пусть не на сто процентов боевое, но..... Со стороны, по-ходу, виднее.

Что потом. Ротации. Месяц там, месяц здесь, даже, помню, было пару раз месяц там и потом ещё месяц там, короче было по разному.

Что из негативного: Бессмысленные и под час просто смешные смены в руководящем составе подразделения, использование бойцов батальона и в зоне проведения АТО и на мирной территории Украины, в сомнительных мероприятиях, прямо скажем не формирующих позитивную репутацию подразделения ни в ППД(пункт постоянной дислокации - Николаев), ни в многочисленных населённых пунктах в зоне проведения АТО.

Пишу осознано.

Знаю многие достойные, кто до сих пор в подразделении, с моим мнением о происходящем в батальоне будут не согласны… Есть и такой вариант.

У меня складывается впечатление как в анекдоте: Кто ещё не спал с невестой? Кто ещё хочет насрать на подразделение?

Проведение «Торжественного обыска» по возвращению группы с ротации, тому яркое подтверждение.

Повторюсь: У каждого приказа, распоряжения, указания, проёба и тд., есть конкретная фамилия.

Уверен и здесь ситуация та же.

Так как этот, мягко говоря, козлячий движ, случившийся впервые за время существования подразделения, наталкивает на мысль, что..

К примеру, чем занимаются бойцы батальона в ППД, между ротациями. А чем в ротации? Когда у них последний раз проходили полноценные занятия, на подобии тех, которые имели место быть в начале весны, 2014 года? Кто из руководства ГУНП области обращал внимание на происходящее в подразделении, ведь были и коллективные походы к руководству, и обращения.

На эти и многие другие вопросы, к сожалению, уже никто не даст ответ- одним они не удобны, вернее ответы на вопросы – они ведь и отвечать то не привыкшие. Для других, эти вопросы, набили аскомину.

Вот и получается, что ситуация с подразделением устраивает. В первую очередь руководство ГУНП в Николаевской области и далее по нисходящей – псевдо-руководящий состав, псевдо-подразделения. Устраивает до такой степени, что даже «кричащие» факты замыливаются, остаються без вниманию.

Ситуация как с чемоданом без ручки, он в принципе и нужен, но нахера, никто сказать не может. А что внутри? А хрен его знает. Так может ну его? Может и ну…… Но пока приказа не было….. И тд.

Резюме: ситуация спровоцирована происходящим внутри подразделения. Компетенция решения происходящего внутри подразделения, у ГУНП в Николаевской области, уже. Так как руководство батальона вроде как есть, но на самом деле...... Король то голый....

Даже психолог без практики скажет о ситуации, что дальнейшее развитие конфликта приведёт к плачевным последствиям. Так, к сведению: боевое подразделение, оружие и патроны настоящие, и тд.

Так что кому брать на себя ответственность и в каком объёме за урегулирование положения в подразделении, либо как вообще поступать дальше, решать всё таки руководству ГУНП Николавской област.

Быть Добру…