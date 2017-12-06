Нардеп от БПП вспомнил, как Луценко во время обысков бросался денегами в лицо следователю

Народный депутат Мустафа Найем рассказал, что присутствовал при обысках в квартире нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко в 2008 году, при которых нынешний Генпрокурор «бросался деньгами в лицо следователю».

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады, прямую трансляцию вел телеканал NewsOne.

«Я могу вам напомнить 2008 год. Утром меня разбудили звонком, и я поехал в квартиру одного политика, которого задерживали. У него проходил обыск. Он вел себя довольно нагло. Я был вынужден прятаться у него в квартире пока проходили обыски. Он бросался деньгами в лицо следователю. Этим политиком был господин Луценко. Я был журналистом, и моей работой было приехать туда», - рассказал он.

Найем отметил, что сейчас он депутат и имеет определенные полномочия и ответственность. Именно поэтому нардеп отправился на Костельную, где задерживали третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Я приехал туда, как народный депутат, потому что происходили вещи, которые мне не понятны. Относительно моих действий – там было очень много камер, все можно проверить, я не препятствовал правоохранителям», - указал нардеп.

Отметим, что обыски проводились в марте 2007 года. Тогда следователи генпрокуратуры проводили обыски по делу о выдаче Юрием Луценко наградного оружия.

В свою очередь, заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является символом произвола режима Петра Порошенко.

«Выход есть только один: президент должен отстранить Юрия Луценко от обязанностей генерального прокурора и обратиться к парламенту с представлением на его отставку», - подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, нужно «немедленно открыть уголовное производство и расследовать преступление, совершенное генеральным прокурором в стенах украинского парламента».