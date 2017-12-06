Губернатор Савченко отчитал бывшего и.о. главы Новоодесской РГА за состояение туалета возле сельского клуба

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко отчитал бывшего и.о. главы Новоодесской РГА Александра Гриценко за неблагоустроенный туалет возле клуба в селе Константиновка.

Свое возмущение Савченко высказал 4 декабря во время рабочего визита в Новоодесский район, сообщает интернет-издание «Новая Одесса.Инфо».

Издание отмечает, что в целом от увиденного ремонта Константиновского сельского клуба глава ОГА остался доволен. Единственное, что возмутило его, — это неблагоустроенный туалет, находящийся на улице.

«Ну как не сделать туалет? Они бы вас поблагодарили, что вы им туалет сделали. Слушайте, они сейчас бегают в этот туалет, а когда будет -19, что вы будете делать? Сделали классное дело, а почему недоработали? Мы лучше бы вам дали на 50 или 100 тысяч гривен больше, чтобы вы сделали?», – сказал Савченко.

Савченко спросил, почему Гриценко как и.о. главы РГА в свое время не посоветовал председателю Константиновского сельсовета обратиться за дополнительным финансированием и построить в клубе новый туалет.

>> Савченко: Ты всегда улыбаешься. Ну что ты смеешься? Ну, посмотри, где логика?

<< Гриценко: Я знаю, что в этом сельсовете все будет сделано.

>> С.: Если уже пошли по этому пути, то в первую очередь нужно создать условия труда. К условиям труда, что принадлежит, скажи, пожалуйста?

<< Г.: Чтобы наши работники находились в комфорте.

>> С.: Ты комфорт оставь, пожалуйста, там где-то в Европе, когда мы туда придем. Давай начнем с тех условий, которые должны быть. Ты как глава или как первый заместитель должен был подсказать: «Классное дело делаете, давайте немного напряжемся, попросим председателя администрации, он поможет. Мы выделили бы больше денег, сделали бы нормально. Вы должны создать нормальные условия. Сделали классное дело, а туалет где будем делать. Там в середине есть возможности сделать?».

Константиновский сельский голова Антон Паентко: «Конечно, мы же в следующем году сделаем».

Вместе с тем Савченко выразил свою обеспокоенность, что Новоодесский район не подал проект на финансирование из Государственного фонда регионального развития в 2018 году.

Напомним, что 4 декабря глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко представил новоназначенного председателя Новоодесской райгосадминистрации Романа Сташука.