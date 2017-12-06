Польша построит стену на границе с Украиной и Беларусью, чтобы оградиться от чумы свиней

Правительство Польши утвердило проект закона, предусматривающего строительство стены на восточной границе Польши с Беларусью и Украиной в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Рафал Романовский, сообщает «Укринформ».

- Ее не будет на самой границе, а в пограничной черте, - заявил Романовский.

По его словам, стена будет иметь вид, подобный заграждениям вдоль автодорог быстрого движения. Стоимость строительства стены длиной более 1 тысячи километров составляет 130 миллионов злотых (более 37 миллионов долларов). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 миллиона злотых. Стену будут строить на протяжении 2018-2021 годов. В рамках реализации этой инвестиции правительство примет еще один дополнительный спецзакон, который будет регулировать все юридические процедуры по этой инвестиции.

Принятый спецзакон также будет разрешать частичный отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого охотникам специально будут предлагать дополнительные оплачиваемые отпуска сроком до шести дней.

В целом в Польше до этого времени зафиксированы 104 очага АЧС, при этом 81 – в этом году. В последний раз случай АЧС подтвержден у дикого кабана в лесу вблизи границы 21 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за нового очага африканской чумы в Березанском районе установили карантин.