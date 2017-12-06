Саакашвили в ответ на вопросы журналиста Би-би-си попросил его «свалить»

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Михаил Саакашвили
Лидер оппозиционной партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили нахамил журналисту Би-би-си Джону Фишеру, в ответ на его вопросы.

Видео инцидента Фишер опубликовал у себя в Twitter.

Так, журналист спросил у Саакашвили как тот себя чувствует, получив ответ на английском языке: «Идеально». После он поинтересовался у политика, планирует ли тот сдаваться, на что политик попросил его «свалить».

Ранее сообщалось, что экс-владелец НГЗ Дерипаска попросил «свалить» журналиста, который спросил о его связях с экс-главой штаба Трампа.

Людмила Жерновская

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