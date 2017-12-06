Антикоррупционный комитет Рады проголосовал за снятие Соболева

Члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции проголосовали за снятие с должности председателя комитета Егора Соболева.

За это решение проголосовало 12 народных избранников.

Такое решение поддержали преимущественно члены комитета, которые представляют фракцию Блок Петра Порошенко. Их поддержали «Народный фронт», Оппозиционный блок, Радикальная партия Олега Ляшко и группа «Видродження».

«Мы можем за это проголосовать. Но это не имеет никаких правовых последствий», — сказал внефракционный народный депутат Виктор Чумак перед голосованием.

После этого нардепы должны будут зарегистрировать законопроект про отставку Соболева, за которую должны будут проголосовать в Раде.

Сам Соболев заявил, что голосование за его отставку является признанием эффективной работы, передает «112».

«Я считаю, что подобное голосование - это признание эффективной работы, поскольку комитет стал инициатором главных антикоррупционных законов», - сказал Соболев.

Он отметил, что ему с марта угрожали снять с должности руководителя комитета, поэтому был готов к этому.

«То, что они набрали голоса на мою отставку значит, что я боролся с коррупцией в парламенте. Мы остановили более 400 законопроектов, в которых обнаружены признаки коррупции и они не стали законами. Это успех «, - сказал Соболев.

Нардеп отметил, что не исключает, что Рада проголосует за его отставку.

Народный депутат Сергей Лещенко пишет, что основной целью смещения с должности Соболева является отставка Сытника.

«Цель — снести Соболева и назначить карманного аудитора НАБУ, а потом — прикончить Сытника», — написал он в Тwitter.

По инициативе депутатов Порошенко, антикоррупционный комитет начал рассматривать отставку Соболева даже без его отчета. Цель - снести Соболева и назначить карманного аудитора НАБУ, а потом - прикончить Сытника — Leshchenko (@Leshchenkos) 6 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство США заступилось за НАБУ и призвало власти Украины искоренить коррупцию.

Как известно, СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Позднее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины и заявил, что агенты разведки бюро должны проходить открытый конкурс. В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый был убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон. Однако выяснилось, что Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходит с 4 по 6 декабря в Вашингтоне.