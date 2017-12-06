«Алексей Юрьевич паясничает, к сожалению», - Сенкевич отказался от предложения стать вице-губернатором Николаевщины

Экс-мэр Николаева Александр Сенкевич отказался от предложения главы Николаевской ОГА Алексея Савченко стать его заместителем.

Об этом Сенкевич рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пригласил экс-мэра Николаева Александра Сенкевича на работу на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам.

- То, что Алексей Юрьевич паясничает, к сожалению, он не сможет… Это показывает его со стороны, скажем, неудачного юмориста, опыт которого у меня тоже есть. И единственная должность, которая релевантна моей – это городской голова. К несчастью Алексея Юрьевича, на эту должность невозможно назначить человека – эта должность избираемая. Поэтому я планирую вернуться на должность Николаевского городского головы без помощи Алексея Юрьевича. Я не смог сработаться с Алексеем Юрьевичем, будучи на позиции городского головы. Я вижу, как формируется его команда, какая у него текучка кадров и как от него уходят люди, поэтому я думаю, что не смог бы работать с ним в команде. Поэтому, конечно же, откажусь от подобного рода предложения, - говорит Сенкевич.

- К сожалению или к счастью, я думал, что Алексей Юрьевич схож со мной на уровне ценностей, желаний улучшить эту страну и поэтому считал его своим другом в работе и, наверное, где-то в жизни. Но после его предательских действий в направлении меня как городского головы и организации вот этого унизительного голосования, которое произошло 5 октября, я полностью разочаровался в нем, как в человеке и в его человеческих качествах. Я считаю, что не смог бы работать в будущем с таким человеком, - пояснил Сенкевич.

Он также подтвердил, что стал на учет в Центр занятости по совету своих адвокатов.

- Я действительно встал на учет в Центр занятости. Смотрите, на самом деле, пока идет суд, я не могу занимать какие-нибудь должности, потому что суд меня может вернуть на позицию городского головы. Я очень надеюсь, что он это сделает. Тем временем, для того, чтобы не терять свой стаж, я по совету адвокатов стал на учет в Центр занятости.