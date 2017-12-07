«Травля из-за Кормышкина и депутатов от БПП»: глава Вознесенской РГА рассказала, почему в ОГА хотят ее уволить

Глава Вознесенской районной государственной администрации Наталья Баланюк подтвердила информацию о том, что руководство Николаевской областной государственной администрации предложило ей написать заявление об увольнении по «собственному желанию».

Об этом Наталья Баланюк рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, информация о том, что Баланюк предложили уволиться, появилась еще на прошлой неделе. Комментируя ситуацию, глава Вознесенской РГА рассказала, что накануне в администрацию района приезжала проверка службы внутренней безопасности. После этой проверки Баланюк предложили по собственному желанию покинуть должность главы РГА.

По словам Баланюк, услышав такое заявление она приняла решение встретиться с главой Николаевской областной государственной администрации Алексеем Савченко, чтобы узнать причины такого решения. Однако тот отказался с ней встречаться.

- Савченко меня не принял, я записалась на приём в понедельник. Никто меня не вызывал, никто меня не принимал, - заявила Баланюк.

При этом она добавила, что после того, как ей предложили написать заявление на увольнение, с критикой в ее адрес выступил начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко, который передал ей гневное «приветствие» за беспорядок в сфере пассажирских перевозок.

- Я сейчас смотрю еще мне привет передал Максименко некий – чиновник Николаевской ОГА, но я дам ему ответный привет. По документам, какие они отрабатывали, кто кого крышует. Либо они Ярошенко, либо я Михайлова, - заявила Баланюк.

По ее предположению, именно по причине жалоб перевозчика ее «сегодня увольняют с работы».

- Я считаю, что это именно травля из-за Ярошенко, Кормышкина и депутатов, которые представляют партию БПП. У нас тут воруют, я об этом говорю и меня за это увольняют, - высказала свое мнение Баланюк.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава Вознесенской РГА заявила, что Савченко и Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену