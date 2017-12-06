В Харькове взорвали автомобиль с полицейским

В Харькове в среду, 6 декабря, на улице Отокара Яроша подорвали автомобиль с сотрудником полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Информация о взрыве поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции около 14:40.

«По предварительным данным, под задним колесом машины «Тойота» находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, прогремел взрыв. 35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде» уточнил, что пострадавший является майором уголовного розыска полиции Харьковской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа взрывотехники, эксперты.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса Украины.