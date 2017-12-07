Экс-мэры Николаева о протестах в Киеве: Гранатуров не стал давать оценку Саакашвили, а Сенкевич раскритиковал «вассалов» Порошенко

Александр Сенкевич, Юрий Гранатуров Бывшие городские головы Николаева Александр Сенкевич и Юрий Гранатуров высказали свою позицию касательно митингов в Киеве, инициированных лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили.

Своим мнением экс-мэры Николаева поделились в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, Юрий Гранатуров заявил, что люди имеют право выражать протест в мирной форме в соответствии с действующим законодательством Украины, но при этом оценку данным событиям должны давать госструктуры.

– В рамках прав и свобод, гарантированных Конституцией, каждый гражданин Украины имеет право на выражение своего мнения в тех формах, которые не противоречат закону. Поэтому правовую оценку всем событиям должны давать те органы, которые являются государственными структурами и имеют право и обязаны это делать, – сказал Гранатуров.

При этом он сказал, что не может оценить действия лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

– Я не берусь давать оценку никому из действующих лиц. Для этого существует огромная армия различного рода государственных учреждений, которые облечены подобными полномочиями. Мало того, имеют для этого специальные знания, специальное образование. Юриспруденция пусть работает, пусть работает закон. Когда будет работать закон, нам не придется давать личных оценок, что является абсолютно вредным, потому что личное восприятие не является объективным, - сообщил Гранатуров.

По мнению экс-мэра Николаева Александра Сенкевича, события, которые на данный момент происходят в Киеве, связаны по большому счету с действиями Президента Украины Петра Порошенко.

– Я ко всему этому отношусь, как к событиям, которые закономерны сегодня в нашей стране. Мне кажется, что то, что происходит в Киеве, ситуации в регионах, связано с тем, что Президент Порошенко делал ставку не на тех людей. Кроме того, он получает информацию от этих же людей и не проверяет ее из достоверных источников, что изменяет или уродует картину миру, которую получает, – сказал Сенкевич.

Также Александр Сенкевич сошелся во мнении со своим предшественником Гранатуровым, что все события должны происходить в рамках закона Украины.

– Я поддерживаю любые действия, которые направлены на заявление своего мнения или реакции на действия и на работу президента, правительства, власти, которые в рамках действующего законодательства, – заявил экс-мэр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Николаева Юрий Гранатуров, который на данный момент является сопредседателем партии «Наш край» и депутатом Николаевского городского совета, выиграл конкурсный отбор на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Напоминаем, что глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пригласил экс-мэра Николаева Александра Сенкевича на работу на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам. Сенкевич отказался от этого предложения.