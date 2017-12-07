Президент Украины присвоил генеральское звание младшему брату начальника Генштаба

Виктор Муженко Президент Украины присвоил звание генерал-майора полковнику Сергею Муженко – главному инспектору войск связи и оперативного обеспечения Главной инспекции Министерства обороны Украины.

Об этом идет речь в указе Порошенко №404/2017.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в «Facebook» пишет, что Сергей Муженко является младшим братом начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

«Попытался узнать, а за какие заслуги этот военачальник на тыловой аппаратной должности получил высокое генеральское звание, чем командовал, какой боевой путь. На сайте Минобороны есть одно упоминание – 14 февраля 2015 года, в разгар сражения за Дебальцево, Сергей Николаевич командовал оперативной группой МО Украины в Демократической республике Конго, в Африке. В январе 2015-го награжден орденом Даниила Галицкого».

«Нет упоминаний, чтобы за время войны Сергей Муженко чем-то командовал на фронте, он не планировал боевые операции. Наверное, что-то такое проинспектировал, какую-то закупку систем связи, что-то, чего мы не знаем, или внедрил какую-то систему управления войсками, о которой мы пока не знаем. Ну не могли же обычному полковнику инспекции, а не строевому командиру, дать генеральское звание просто потому, что он родной (младший) брат начальника Генерального штаба Виктора Муженко?» - написал Бутусов.

Кроме того, звание генерал-полковника присвоили командующему Сухопутными войсками Сергею Попко, звания генерал-лейтенантов – командующему Сил специальных операций Игорю Луневу и директору Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины Анатолию Петренко.

Звания генерал-майоров получили заместитель командующего Сухопутными войсками по морально-психологическому обеспечению – начальник управления морально-психологического обеспечения Командования Сухопутных войск Александр Голоднюк и начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла ВСУ Николай Куклюк.

Напомним, что ранее Президент Украины присвоил Муженко и Полтораку звания генералов армии.