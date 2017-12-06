Пока нардеп Макарьян вручал подарки в Николаеве, его карточкой в Раде успели проголосовать 25 раз

Народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Давид Макарьян 5 декабря был в Николаеве на двух мероприятиях. В это время кто-то 25 раз проголосовал его карточкой депутата в Верховной Раде.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, карточкой нардепа сумели проголосовать сразу за 25 законопроектов, из которых 15 касались изменений в повестке дня работы Рады. Еще три голосования касались проблемы равных прав мужчин и женщин во время службы в Вооруженных Силах. Также семь раз голос Макарьяна отдали за законы, которые регулируют международную политику страны.

«Народный депутат Украины, «порошенковец» Давид Макарьян, судя по всему, научился быть в двух местах одновременно. Удивительным образом нардеп упорно работал в столице и одновременно вручал подарки с губернатором Алексеем Савченко в Николаеве. Можно предположить, что Макарьян воспользовался маховиком времени, который угодил в руки Гермионы Грейнджер в книге «Гарри Поттер и Узник Азкабана», но, скорее всего, карточка нардепа просто оказалась в руках недоброжелателей, которые и голосовали вместо него», - отмечает издание.

Примечательно, что это не первый раз, когда Макарьян находится в Николаеве, а его карточка «работает» в парламенте. Подобная ситуация случилась два месяца назад – тогда нардеп заверил, что виновата в инциденте компьютерная система «Рада».