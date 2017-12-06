В США пригрозили лишить Украину поддержки, если власти продолжат атаку на НАБУ: «Это позор»

Майкл Карпентер Директор Центра Байдена при Пенсильванском университете и бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине, если Верховная Рада проголосует закон о парламентском контроле над антикоррупционными органами.

Об этом он написал в Twitter, сообщает «Лига».

«Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупионного комитета и главы НАБУ, я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор», - говорится в сообщении.

Сегодня главы фракций БПП и Народный фронт зарегистрировали законопроект, устанавливающий право Верховной Рады выражать недоверие руководству специализированных антикоррупционных органов. Кроме того, президент, согласно документу, сможет уволить директора НАБУ в случае совершения им не уголовного, а даже административного нарушения.

Авторами проекта закона №7362 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля являются глава фракции БПП Артур Герасимов и глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

В тексте законопроекта сказано, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение Рады президентом, Кабмином и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Рады. Парламент может выразить недоверие директору ГБР, заместителю ГПУ – руководителю САП, директору НАБУ, члену НАПК, говорится в проекте закона. Согласно документу, принятие постановления о выражении недоверия влечет отставку с должности.

Ранее закон предусматривал, что президент может уволить директора НАБУ только после негативных выводов аудита. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сегодня заявил, что спецслужбы Украины работают против ведомства.