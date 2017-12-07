Технология «двойников»: на выборах сельского головы Широковской ОТГ зарегистрировали кандидатов с одинаковыми фамилиями

На выборах сельского головы Широковской объединенной территориальной общины Снигиревского района Николаевской области комиссия зарегистрировала кандидатов с одинаковыми фамилиями.

Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

Так, Широковская сельская избирательная комиссия зарегистрировала 5 кандидатов. Из них два с фамилией Пересунько и два с фамилией Луцик.

Сергей Пересунько - действующий председатель Червонодолинского сельского совета, зарегистрированный в селе Долина; Денис Пересунько - работает в очередной пожарно-спасательной части, зарегистрированный в поселке Березнеговатое; Оксана Стецюк - предприниматель, зарегистрированный в селе Долина; Наталья Луцик - директор школы-интерната в селе Новопетровка, зарегистрированная в селе Новопетровка; Наталья Луцик - безработная, зарегистрированная в селе Новопетровка.

В Широковской территориальной комиссии уверяют, что все документы этих кандидатур соответствовали требованиям Закона Украины «О местных выборах» и оснований для отказа в регистрации у них не было.

В то же время глава Червонодолинского сельсовета Сергей Пересунько уверен, что избиратели не перепутают кандидатов.

- Я думаю, что люди разберутся, кто есть кто, хотя время покажет, как оно будет. Но я бы с радостью познакомился со своим однофамильцем, - сказал он.

По словам координатора наблюдения ОПОРЫ за выборами в Николаевской области Дмитрия Башенного, на выборах мэра Николаева в 2014 году также могла применяться технология «двойников».

- В 2014 году на выборах Николаевского городского головы были зарегистрированы кандидаты Игорь Исаев (менеджер ООО «Интел Трак Сервис») и Сергей Исаков (генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Лиман»). И хотя голоса отданные за Игоря Исаева ни были критическими для Сергея Исакова, который занял второе место после Юрия Гранатурова, но все же за Исаева проголосовало 4459 избирателей, что составило 2% от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании, - отметил Башенный.

Ранее сообщалось, что на Николавщине на выборы в ОТГ зарегистрировались сразу два кандидата от «Батькивщины» – комиссия отменила регистрацию обоих.