Депутаты Николаевского облсовета собрались на «дорожную» сессию – ни Гройсман, ни Новак не приехали

В четверг, 7 декабря, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередную сессию, передает корреспондент «Преступности.»НЕТ».

Единственным вопросом в повестке дня сессии значится «ход исполнения Программы развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области 2016-2018 годов и других решений областного совета, связанных с состоянием автомобильных дорог Николаевской области».

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10:43 Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что на заседание сессии были приглашены Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и исполняющий обязанности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак. В ответ на эти приглашения от «Укравтодор» пришел ответ, что в заседании сессии примет участие первый заместитель начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрей Кристенко.

10:41 На сессии зарегистрировались 39 депутатов.

10:40 Перед началом сессии по случаю Дня местного самоуправления состоялся ряд награждений.

10:00 Возле здания Николаевского областного совета митинговали сторонники ВО «Батьківщина» против отмены действия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что начальнику Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергею Ткаченко объявили о подозрении в растрате бюджетных денег.