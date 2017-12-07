Украина может потерять безвиз, если Рада решит уволить руководство НАБУ и САП, - нардеп Лещенко

Если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко.

«Помимо сокращения помощи в области безопасности от США, Украина также сталкивается с возможным пересмотром безвизового режима с ЕС. Он был предоставлен в результате начатой антикоррупционной реформы, которая сейчас находится под угрозой из-за клептократического руководства Украины, в том числе президента Порошенко», - написал Лещенко в Twitter.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что директор Центра Байдена при Пенсильванском университете и бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер заявил, что будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине, если Верховная Рада проголосует закон о парламентском контроле над антикоррупционными органами.