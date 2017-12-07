В НАБУ заявили об угрозе уничтожения антикоррупционных органов

В НАБУ заявили, что законопроект о праве Верховной Рады «выражать недоверие» главам антикоррупционных органов – это часть большого плана по их уничтожению.

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Подчеркиваем, что в случае принятия этого законопроекта, будет нанесен сокрушительный удар по независимости новосозданных антикоррупционных органов и тех достижений в борьбе с коррупцией, которых им удалось достичь несмотря на системное сопротивление правящих элит», - говорится в заявлении НАБУ.

В Бюро отметили, что существует большая вероятность того, что данный законопроект может быть принят в ближайшее время и он является частью большого плана по уничтожению НАБУ и САП.

В частности, законопроект упрощает процедуру увольнения директора НАБУ через выражение ему недоверия большинством голосов в парламенте. Такой же механизм освобождения от должности предлагают применять и к руководителю САП, которая осуществляет процессуальный надзор над расследованиями детективов НАБУ.

Законопроект значительно расширяет полномочия комиссии внешнего контроля НАБУ путем предоставления ее членам доступа к государственной тайне и права проверять не только завершенные и переданы в суд дела, но и текущие расследования.

В связи с этим Бюро обратили внимание, что закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» установил четкие требования к контролю над деятельностью НАБУ и его подотчетности, которых не имеет ни один правоохранительный орган в Украине. С момента создания НАБУ четко соблюдало эти требования и делать это и в дальнейшем.

«Считаем, если народным избранникам действительно небезразлична дальнейшая судьба страны, они направят усилия на скорейшее создание независимого антикоррупционного суда и предоставления Бюро права на автономное прослушивания», - подытожили в НАБУ.

Как известно, 6 декабря главы фракций БПП Артур Герасимов и Народный фронт Максим Бурбак внесли в Верховную Раду проект закона 7362 об упрощении процедуры увольнения глав четырех антикоррупционных органов. В частности, вместо оценки эффективности главы НАБУ Артема Сытника внешними аудиторами, решение о его отставке хотят передать Верховной Раде.

Однако, народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил, что в четверг, 7 декабря, Рада не будет рассматривать этот законопроект.

Напомним, что в США пригрозили лишить Украину поддержки, если власти продолжат атаку на НАБУ.